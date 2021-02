Civita Castellana, la protesta degli studenti: «Basta con i doppi turni»

Rivedere l'organizzazione scolastica. E' quello che chiedono a Civita Castellana gli studenti e i familiari che hanno messo sul tavolo insieme alle proteste delle proposte per trovare nuove soluzioni sugli orari delle lezioni e dei trasporti.

Hanno scritto al prefetto di Viterbo per fare presente i disagi a cui vanno incontro ogni giorno quelli che frequentano gli istituti superiori Midossi e Colasanti e le sedi distaccate di Nepi e Vignanello. Da quando sono ricominciate le lezioni in presenza, 1546 studenti locali e 1078 pendolari, a cui vanno aggiunti anche quelli iscritti ai plessi di Nepi e Vignanello (rispettivamente 298 e 116 studenti, di cui pendolari 211 e 101) hanno riscontrato solo criticità.

Il tallone d'Achille sono i trasporti perché i disservizi vengono registrati su quasi tutte le direttrici. «C'è un notevole disagio per gli studenti di Gallese che, nel serale, non hanno un mezzo diretto - hanno scritto - mentre al plesso di Vignanello, occorrerà una revisione degli orari, poiché il Cotral non riesce a garantire gli ingressi delle 8 e delle 10». Non mancano nemmeno i problemi per le famiglie, che si erano organizzate per accompagnare i figli a scuola prima del lavoro, per riprenderli durante la pausa pranzo per evitare il viaggio sui mezzi pubblici, ma non possono più farlo a causa dei doppi turni.

Quanto al piano didattico, è stato fatto notare che gli studenti avranno a disposizione un tempo fortemente limitato per studiare, già questo è sufficiente per determinare un impoverimento della didattica. Oltretutto c'è il rischio che molti progetti andranno rimessi nei cassetti. Sul piano organizzativo la doppia turnazione ha comportato una riorganizzazione dell'orario tenendo conto che, essendo gli istituti di Civita piccoli, molti docenti sono sottoposti a disagi.Le alternative però non mancano.

«Sarebbe sufficiente sostengono studenti e familiari - assicurare una didattica in presenza al 50 per cento su ciascun plesso, con ingressi scaglionati durante la prima ora, e si evita di ricorrere ai doppi turni». La didattica al 50 per cento «assicura i requisiti di sicurezza dicono - per i trasporti, non riempie la scuola, consente una buona didattica, è facile da gestire per studenti, famiglie e docenti, ed è rispettosa delle necessità anche extrascolastiche».

Su questa vicenda ha messo bocca anche il Pd e il capogruppo Simone Brunelli ha sollecitato il sindaco a prendere posizione. «E' un argomento che merita attenzione - ha detto - e spero che il sindaco ascolti la voce di questi ragazzi e delle loro famiglie»

