Protesta degli studenti del Liceo Colansanti: sicurezza delle aule carente. La scuola: «E' immotivata»

Gli studenti del liceo Colasanti di Civita Castellana (Viterbo) hanno disertato le lezioni in segno di protesta questa mattina. Ma i dirigenti scolastici dell'istituto precisano: «Si tratta di una piccola parte di alunni, che peraltro senza alcun motivo hanno ritenuto di protestare dopo che la Provincia, ente proprietario della scuola, ha rassicurato sugli interventi per la sicurezza che dovrebbero essere realizzati entro questa settimana».Dagli studenti è stata avanzata la richiesta di revisione delle attrezzature di sicurezza, in particolare degli estintori, all'interno dell'istututo di via Petrarca. Revisione che non è stata messa in atto, come loro chiedono da tempo. Ci sarebbero stati, da parte della Provincia, alcuni interventi tecnici che però non hanno risolto i problemi. Per questi motivi gli studenti che hanno manifestato hanno deciso di non entrare a scuola.