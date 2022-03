Civita Castellana, i profughi ucraini alla città: «Grazie per averci accolti»

Una città solidale e accogliente. Così l'hanno descritta i profughi ucraini, arrivati a Civita Castellana in questi giorni per sfuggire ai bombardamenti, nella lettera aperta inviata agli abitanti per ringraziarli dell'assistenza ricevuta. Per ora il numero delle persone che hanno trovato rifugio a Civita è fermo a 25, ma sono attesi altri arrivi nei prossimi giorni.

«Sin dall'inizio abbiamo ricevuto una accoglienza cordiale - hanno scritto - e calorosa da tanta gente che prima non conoscevamo e neanche loro conoscevano noi. Quando hanno saputo che siamo arrivati, si sono uniti a noi offrendo aiuti concreti. Li ringraziamo per aver condiviso il nostro dolore e la nostra sofferenza». Per i nuovi arrivati l'accoglienza è stata molto apprezzata. «Con voi - hanno sottolineato - ci sentiamo come a casa nostra e siamo sicuri che uniti riusciamo vincere non solo la guerra, ma anche ogni male e soprattutto Putin con la sua mente malata, che ha fatto scoppiare in Europa una guerra assurda. Vogliamo ringraziare in modo particolare: don Alessandro Profili e i parrocchiani del Duomo per il cibo e coperte ricevuti il primo giorno, le Suore Francescane di aver organizzato la scuola per nostri bambini e lezioni di italiano; il dottor Donato Di Donato dell'ospedale Andosilla, la Asl e i medici del centro vaccinale, per le vaccinazioni ai bambini, oltre al sindaco Luca Giampieri e lo staff dell'assessorato alle Politiche sociali che ci ha seguito con attenzione. Grazie a tutti». La lista di quelli che hanno accolto con calore e solidarietà gli ucraini è lunghissima.

Tra i tanti che hanno contribuito ad accoglierli e a fornire assistenza ci sono poi il Forno Egidi (Roberto e la moglie Roberta); i soci del centro equestre Etruria cavalli e in particolar modo Maria Marazza; Francesca e Stefano Civilotti, Arianna e Marco Marazza, Vittorio Dittadi, Mauro De Angelis, Lucia Vaselli, Pietro Brunelli presidente della Caritas parrocchiale, la Croce Rossa, i residenti di via del Castelletto, Oliva, Alessandro e Francesca Camponi, il Tennis club Davis 76 che ha messo a disposizione dei ragazzi il materiale sportivo e la possibilità di frequentare corsi e l'Anpi che ha donato materiale scolastico.

«Questa solidarietà e accoglienza resterà nei nostri cuori per tanti anni hanno concluso - e verrà tramandata da generazioni a generazioni l'immensa cordialità del popolo italiano».