Civita Castellana, gli studenti del Professionale a scuola di meccanico per auto da corsa

Scuola e lavoro, binomio che funziona. Gli allievi del 2° e 3° anno del corso di operatore per Riparazione dei veicoli a motore, iscritti al Centro provinciale formazione professionale "Ivan Rossi" di Civita Castellana, insieme al team di automobilismo XC Motorsport e il Tc Racing di Fara Sabina, hanno indossato la tuta da lavoro.

Durante l'attività scolastica hanno realizzato un progetto unico in Italia: completare l'assemblaggio delle auto da corsa che nella nuova stagione parteciperanno al Trofeo Predators 2023, sui maggiori autodromi italiani. «Il progetto ha spiegato Fabrizio Massaini della XC Motorsport - è stato avviato lo scorso anno e ha messo in collaborazione gli studenti del corso di meccanica con il mondo delle competizioni automobilistiche.

Sono stati coinvolti nella costruzione, manutenzione e messa in pista dei veicoli in un progetto che vuole creare figure altamente qualificate in questo settore».Sotto la guida di Daniele Tarani ed Emanuele Ceccarelli, responsabili della Tc Racing, e dei docenti, gli studenti hanno potuto toccare con mano tutti gli aspetti fondamentali della vettura a livello tecnico (motore, assetto, aereo dinamica) mettendo in pratica le nozioni apprese direttamente sulla vettura. Gli stessi ragazzi saranno coinvolti già nei prossimi mesi nelle attività in pista, per sviluppare le nozioni acquisite durante le attività di scuola, assistendo i piloti durante le tappe del campionato italiano.

«L'esperienza proposta è supportata da lezioni teorico pratiche ha detto il direttore del centro Luca Crocoli - in co-docenza con personale specializzato utilizzando le auto da competizione fornite dalla XC Motorsport, su aspetti tecnici motoristici, aerodinamici ed elettronici delle auto da competizione, per il miglioramento delle performance sportive e per innalzare le competenze professionali dei nostri ragazzi, che provano di vicino un esperienza diretta. L'iniziativa punta a creare figure qualificate, che possano entrare nel mondo del lavoro e dello sport automobilistico e avviare un percorso professionale nel mondo dei motori».

Il centro professionale offre anche corsi - che sono gratuiti - di cucina, acconciatura e estetica; complessivamente è frequentato in media da 120 ragazzi ogni anno.