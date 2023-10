Civita Castellana, premiati i vincitori di Balcone in fiore

Buona la prima per “Balcone in fiore”, il concorso promosso dall’assessorato al Turismo del Comune, che ha premiato i balconi, i davanzali e i terrazzi con migliore allestimento floreale del centro storico, per sensibilizzare i cittadini al miglioramento e all’abbellimento dell’ambiente in cui vivono.

“Durante la scorsa estate è stato veramente piacevole ammirare l’esposizione di colori nelle strade, nei vicoli, nelle piazzette – commenta l’assessore Simonetta Coletta -. E’ intenzione dell’amministrazione comunale promuovere il concorso anche il prossimo anno per valorizzare al meglio il centro storico, con lo scopo di rendere più accogliente e ospitale la città attraverso il semplice utilizzo di piante e fiori.

Un ringraziamento ai partecipanti e congratulazioni alle signore vincitrici”.

Il premio, consistente in una piccola simbolica cifra in denaro per ciascun premiato, è stato consegnato ieri mattina in sala consiliare dal sindaco Luca Giampieri e dagli assessori Coletta e Sconocchia ai vincitori, selezionati da apposita giuria.

Si tratta in realtà di vincitrici, dato che ad aggiudicarsi i premi sono state tutte donne: prima classificata Nadia Perria, seconda Bianca Maria Cavallari, terza la cara Paola Paolelli il cui premio è stato ritirato dal figlio Alberto Carluccio, quarta Claudia Belloni, quinta Graziella Latini, sesta Camilla Bocsan, settima Lorella Venturi, ottava Olimpia Di Tella, nona Giuliana Valeri e decima Silvia Santini.