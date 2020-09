Nuovo sindaco e nuovo consiglio comunale. Tutte le preferenze delle sette liste

Ultimo aggiornamento: 17:29

Nuovo consiglio comunale di Civita Castellana (Viterbo), Dopo l'elezione a sindaco, sul filo di lana ma al primo turno, del candidato del centrodestra, arrivano anche tutti i voti di lista, con le preferenze assegnate dagli elettori e la composizione del nuovo consiglio,Il parlamentino civitonico vedrà questa composizione: ivanno a Fratelli d'Italia con Simona Coletta, Carlo Angeletti, Marco Rossi, Massimiliano Carrisi, Angela Consoli (5).Alla Lega con Matteo Massaini, Giulia Pieri, Andrea Sebastiani (3).A Forza Italia con Claudio Parroccini e Silvia La Bella (2).Per iinvece questa è la ripartizione, con il Partito democratico che insedia Domenico Cancilla Midossi, Simone Brunelli e Nicoletta Tomei (3).Rifondazione comunista insedia Yuri Cavalieri e Maurizio Romani (2).Il Movimento 5 Stelle con Maurizio Selli (1).Rispetto alleaccordate dagli elettori alle sette liste in corsa (4 del centrodestra unito, 1 ciascuna per Pr, Rc e M5S), risulta il più votato Simone Brunelli (Pd) con 392 voti. Dietro di lui Maurizio Romani (Rifondazione, con 256 voti) e Claudio Parroccini (Forza Italia) con 208.Così invece le preferenze per i singoli candidati a consigliere comunale:Per la(con Luca Giampieri sindaco):Gianluca Gasperini 113Simonetta Coletta 219 *Massimiliano Carrisi 170 *Carlo Angeletti 208 *Federico Bernardi 101Federico Cattani 51Angela Consoli 140 *Diana Di Benedetto 60Giovanna Fortuna 106Paola Proietti 74Roberta Rossetti 106Marco Rossi (Detto Scozia) 183 *Gloria Sanna 74Eligio Santucci 13Benito Simeoni 13Luciano Soldateschi 88(* eletti in consiglio)Lista(con Luca Giampieri sindaco):Claudio Parroccini 208 *Walter Pella 14Floriana Vaglio 29Luigi Basili 20Barbara Vissani 6Mirko Pacelli 15Maria Antonietta Sorrentino 25Roberto Mancini 15Flavio Di Giovenale 5Vanessa De Vittori 2Meri Mazzotti 15Maria Favalli 11Egisto Mariani 1Silvia La Bella 67 *Ettore Racioppa 2Andrea Cavalieri 13(* eletti)Per la lista(con sindaco Luca Giampieri)Matteo Massaini 154 *Andrea Sebastiani 110 *Giuseppe Giorgi 14Leonardo Silveri 55Daniele Favelli 30Vito Lipari 21Alfredo Scognamiglio 36Fabio Rocco 8Giulia Pieri 153 *Lorenzo Sconocchia 45Monia Rossi 23Romina Buzi 7Roberta Sperandio 0Massimiliano Marini 2Marco Stentella 15Raffaella Fania 3(*eletti)Lista(con Luca Giampieri sindaco):Alessandro Pantani 33Cristiana Pistola 32Sadem Baltikj 0Paolo Brocchi 15Melissa Bruzzichesi 15Noemi Calamanti 26Giuseppina Crisafi 8Simona Gadeschi 10Giulio Nardi 22Federica Paternesi 7Alberto Salini 9Nadia Speranza 2Federico Valori 28Andrea Testarelli 68Lista(con Domenico Cancilla sindaco):Simone Brunelli 392 *Luigi Caracuta 32Letizia Chilelli 11Riccardo Chiodi 30Rossella Ciucciarelli 84Fabrizio Del Frate 54Nicoletta Lelli 67Vanessa Losurdo 176 *Sergio Pescetelli 132Massimo Ricci 37Barbara Riccioni 67Veronica Rinchi 61Roberto Rossi 37Patrizia Scavalli 113Paolo Storelli 91Nicoletta Tomei 204 *(* eletti)Lista(con Yuri Cavalieri sindaco):Paolo Abati 70Gianfranco Amalfitano 17Marta Annesi 16Marco Bigerni 29Massimo Carabelli detto Marcello 27Giovanna Cavalieri 18Valerio D'Ubaldo 3Claudio Fiore 7Linda Granatelli 86Isabella Imperio 20Roberto Palamides detto Lula 86Raffaele Pallozzi 24Francesca Pelinga 33Daniela Pinardi 119Roberto Pulitani 44Maurizio Romani 256 *(* eletto)Lista(con Maurizio Selli sindaco):Maurizio Serafinelli 57Alessio Bastianini 26Valerio Biondi 62Luisa Cassieri 7Roberta De Angelis 26Rosalia Di Maio detta Lia 34Marina Ercolini 45Adriana Gai 5Michele Lombardi 7Anna Paola Matteucci 26Guido Palomba 19Danilo Rocco 15Sandra Santoni 4Simona Sassara 56Maria Luisa Vallini 13Franco Zamponi 8