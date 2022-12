Civita Castellana, porte aperte alla discarica Ecosantagata. Realizzata anche una pista di cross

Scuola, ambiente, sport e cucina. E' il nuovo progetto che vede protagonisti l’istituto professionale “Ivan Rossi” di Civita Castellana e l' Ecosantagata, in una inziativa green in grado di unire scuola, ambiente, bici, moto e cucina. A presentare l’idea sono stati il direttore dell’”Ivan Rossi” Luca Crocoli, il referente della scuola Fabrizio Massaini, il presidente del consiglio di amministrazione di Ecosantagata Leonello Di Giovenale e Massimiliano Gervasio. Era presente, il sindaco civitonico Luca Giampieri.

Il progetto rappresenta un vero e proprio “porte aperte a Ecosantagata”, con l’azienda pronta a ospitare tour itineranti nel suo “mondo” con l’idea e la volontà di far scoprire un ambito sconosciuto e, nel contempo, per aiutare a capire il ciclo dei rifiuti. La scuola, dal canto suo, partecipa con il comparto della ristorazione, atto conclusivo del tour itinerante nei gangli di Ecosantagata. E' stata disegnata anche un pista di oltre un chilometro adatta per il ciclocorss e moto Enduro

«E’ un punto di partenza, per il quale ringraziamo chi ci ha dotato di strumenti per renderlo tale» ha spiegato Fabrizio Massaini, che poi ha aggiunto: «Il nostro progetto consiste nel portare i ragazzi a supporto degli eventi del progetto che Ecosantagata ha chiari da tempo, cioè quello di far conoscere le caratteristiche che tutti un pò conosciamo, ovvero lo smaltimento e il riciclo dei rifiuti che produciamo, affinché questo possa essere valorizzato».

Dal canto suo Leonello Di Giovenale, ha affermato che «Per noi questo progetto è come un traguardo, è da qualche anno che cerchiamo di portare persone al nostro impianto per mostrarlo. Adesso qualcosa si sta muovendo in questo senso, abbiamo avuto l’interessamento anche da parte di altre scuole».