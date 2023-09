Civita Castellana, Porta Borgiana si aggiudica il Palio degli Anelli

Porta Borgiana con 303 punti si è aggiudicata a Civita Castellana l'edizione 2023 del Palio degli Anelli che rientra nel programma dei Ludi Borgiani.

Al secondo posto per Porta Lanciana con 287 punti, terzo per Porta Rupi con 218 punti, quarto per Porta Postetula con 167 punti.

Miglior Cavaliere del Palio, Luca Silvestri: al secondo posto Agostino Passone e la terzo Roberto Amoruso che hanno centrato tutti e otto gli anelli. Silvestri ha vinto per aver impiegato il minor tempo ovvero12,55, Passone ha fermato il cronometro a 13,40, Amoruso a 13,70.

La formazione di Porta Borgiana che ha conquistato il Palio era composta da; Alessio Ciambella, Alessandro Mancini, Alessio Bruzzichesi, Agostino Passone, Fabio Bonaposta e Luca Silvetri.

Per la prima volta non è stato contestato il giudice unico Danilo Barboni, che ha promesso che sarà presente anche nella prossima edizione.

Domenica prossima è in programma il Palio degli Arcieri e in serata la premiazione delle due manifestazioni in Piazza Matteotti.