Venerdì 6 Agosto 2021, 10:14

Piovono proteste dai visitatori al museo del Forte Sangallo: esplode il caso e si corre ai ripari dopo quella apparsa ieri sul profilo social della blogger Selvaggia Lucarelli e, in precedenza, su altre recensioni di siti turistici.

Post in cui si faceva notare lo scarso senso di ospitalità di un custode.

Ieri la Direzione regionale dei musei del Lazio, e l'amministrazione comunale, hanno tentato di porvi rimedio. A scatenare la reazione con la pessima recensione è stato un gruppo di 25 persone in visita, che non ha gradito l'accoglienza ricevuta al Forte, segnalandolo alla Lucarelli.

«Il custode ci ha accolti con fare infastidito - ha scritto - e fumava nelle sale espositive, ho anche le foto, e ha interrotto la guida più volte per contraddirlo. E non è la prima volta che accade, a quanto sembra, leggendo su altri siti».

Dalla direzione dei Musei del Lazio immediatatamente sono arrivate le scuse. «Abbiamo preso atto della segnalazione ha detto la direttrice del museo, Sara De Angelis in cui si evidenzia una situazione poco piacevole. Per questo motivo stiamo prendendo provvedimenti. Ci siamo subito attivati per offrire ai visitatori una migliore accoglienza e vigilanza, per evitare futuri disagi. Invitiamo il gruppo a tornare per poter constatare quanto fatto per migliorare il servizio».

Il sindaco Luca Giampieri ha preso contatto con la direzione del museo e non è stato tenero nei confronti del custode. «Ho chiesto decisamente di prendere dei provvedimenti immediati ha detto perché è stata danneggiata l'immagine di un museo che è unico per le sue bellezze, e della nostra città ricca di storia e tradizione, per di più sempre ospitale con i turisti. Ho raggiunto telefonicamente la Lucarelli per invitarla a visitare il nostro comune e le bellezze del territorio. L'impegno sulla promozione e valorizzazione delle nostre eccellenze artistiche e archeologiche non deve essere in alcun modo vanificato dal comportamento di chi non ha a cuore la nostra terra». Alle lista delle lamentele per quanto accaduto si sono aggiunte anche quelle delle associazioni culturali cittadine