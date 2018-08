Uomo scomparso da ieri pomeriggio, le ricerche nel Tevere

di Ugo Baldi

Da ieri pomeriggio sono in corso delle ricerche, nella zona di Ponte Felice (comune di Civita Castellana, Viterbo, al confine con la provincia di Rieti), di un uomo scomparso dalla sua abitazione. Si teme che possa aver messo in atto un gesto estremo.



Il punto in cui si concentrano le ricerche è quallo in cui la statale Flaminia attraversa il Tevere. L'uomo è un sessantenne residente a Sant'Oreste in provincia di Roma. A dare l'allarme sono stati i familiari, che non lo hanno visto rientrare a casa in giornata e che non riuscivano a contattarlo al suo telefono. La sua autovettura è stata ritrovata nello spazio antistante lo stesso Ponte Felice dai carabinieri.



Immediate sono scattate le ricerche da parte dei vigili del fuoco e delle squadre della Protezione civile che hanno iniziato ad ispezionare le sponde del Tevere e l'Intera area circostante. Sul posto sono arrivati anche amici e familiari. Nessuna ipotesi viene esclusa.



Questa mattina le ricerche sono riprese con il supporto dei sommozzatori dei vigili del fuoco.

Gioved├Č 30 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:31



© RIPRODUZIONE RISERVATA