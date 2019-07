Tragedia in mattinata a Civita Castellana. Un pensionato di 71 anni si è tolto la via sparandosi con un colpo di pistola, regolarmente denunciata, in un garage di via Falisca a pochi metri dalla sua abitazione.

A dare l'allarme una ragazza che intorno alle 9 ha parcheggiato l'auto poco distante ed ha notato il corpo a terra senza vita.

L'uomo, ex impiegato di una azienda ceramica, soffriva a quanto sembra di una forte depressione.

Era molto conosciuto nel mondo del motociclimo, pochè per oltre trenta di anni ha svolto il ruolo di commissario di percorso sulla pista di Vallelunga ed è stato un promotore dei Gentlemen's Club Roma che per molte stagioni ha organizzato manifestazioni motociclistiche nazionali e internazionali sul circuito di Campagnano Romano.

Dopo l'allarme sul posto sono arrivati i carabinieri per le indagini e i sanitari del 118.



