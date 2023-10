Civita Castellana, il Pd contro l'amministrazione: sul sito del Comune la proposta di legge pro l'aborto

Civita Castellana: maggioranza di centro destra e Pd e ai ferri corti.

Il duro scontro si sta consumando sul tema dell’interruzione volontaria della gravidanza.

Ad accendere la miccia un post apparso per poche ore sulla pagina istituzionale del Comune di Civita Castellana a sostegno di una proposta di legge per imporre alla donna intenzionata ad abortire l’obbligo di “vedere tramite esami strumentali il nascituro che porta nel grembo e far ascoltare il battito cardiaco dello stesso.”

Un’iniziativa discutibile da parte di un’Istituzione che rappresenta tutta la cittadinanza, attaccata duramente dal Segretario del PD Nicoletta Tomei. “Sono scandalizzata dall’uso che la giunta Giampieri fa della pagina istituzionale del nostro Comune per fini politico-ideologici. La disinvoltura con cui si promuovono disegni di legge dal contenuto aberrante, che colpevolizzano le donne e cercano di limitarne la libertà è spaventoso e intollerabile tanto quanto il tentativo di confonderli tra l’attività ordinaria di un Ente che è e deve essere di tutti i cittadini.” Sulla questione è intervenuto anche il Capogruppo Simone Brunelli, attaccando il primo cittadino.

“Se il Sindaco anziché governare la Città intende fare becera propaganda elettorale attaccando i diritti delle donne abbia quanto meno il buon gusto di firmarsi e farlo sui propri canali social”.

Il post dopo poche ore è stato cancellato dalla pagina social dell’Ente, ma non in tempo per evitare imbarazzi e dure reazioni da parte della politica locale e della cittadinanza. Sulla vicenda il Circolo del Partito Democratico ha annunciato che presenterà un esposto in Prefettura.