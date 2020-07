Civita Castellana, il Pd sceglie come candidato sindaco Domenico Cancilla

Il Pd ha sciolto il nodo sul nome del candidato sindaco da presentare agli elettori il prossimo 20/21 settembre: l'assemblea degli iscritti all'unanimità ha votato per la proposta presentata dalla segreteria del partito su Domenico Cancilla.

Il via libera è arrivato anche per la decisione dell'ex consigliere Simone Brunelli di fare un passo indietro.

Alla fine panunziani e fioroniani hanno sotterrato l'ascia di guerra.

Domenico Cancilla è avvocato; in politica ha già ricoperto il ruolo di assessore alla cultura e al turismo nella Giunta Santini.

Ora si passa alla composizione della lista che sarà affiancata da una civica.

