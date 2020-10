Nel Pd di Civita Castellana proposto come commissario Alessandro Mazzoli

In arrivo il commissario al Pd di Civita Castellana. Nel corso della direzione regionale del Partito democratico, a Roma, il segretario Bruno Astorre ha proposto come traghettatore del circolo l'ex parlamentare - e presidente provinciale del partito - Alessandro Mazzoli.

Il voto finale on-line per l'approvazione è previsto per domani e sembra avere un esito già scontato. A non avallare la scelta è stata la componente di Base riformista (che fa capo al ministro Lorenzo Guerini), oltre a qualche altro componente della direzione che non ha digerito la soluzione.

Il circolo civitonico è arrivato al commissariamento dopo l'esito delle ultime elezioni comunali, che hanno visto il Pd fermarsi al 20% di fronte alla seconda vittoria del candidato di centrodestra in poco più di anno.

