Civita Castellana, paura per incendio all'ultimo piano di una palazzina

Paura in una palazzina di Civita Castellana, in via Torquato Tasso, dove si è sviluppato un incendio all'ultimo piano oggi pomeriggio poco dopo le 18. Dalle finestre esce fumo nero e denso. Per precauzione la palazzina è stata sgomberata e la famiglie sono scese per strada. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Non si segnalano feriti o intossicati.