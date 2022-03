A Civita Castellana una passeggiata con raccolta fondi per i profughi ucraini

Trekking della solidarietà: l'associazione Storia cultura natura cavalli, ha organizzato una passeggiata, sulla Via Amerina per raccogliere fondi da devolvere alle famiglie ucraine fuggite dalla guerra e sono ospiti in questo momento a Civita Castellana.

Della delegazione ucraina, invitata dagli organizzatori e che ha partecipato all'iniziativa, anche la guida turistica di Kiev Ksusha Fetisova. «Un'iniziativa di grande amicizia e solidarietà ha detto Anacleto Antonelli, uno degli organizzatori che rafforza il rapporto con queste persone, che stanno subendo un invasione ingiustificata. Gli abbiamo fatto conoscere la nostra storia, le nostre bellezze ambientali e regalato affetto e fratellanza e un momento di svago». I soldi raccolti saranno donati alla Caritas parrocchiale della chiesa di San Lorenzo, una delle più attive nel sostenere gli ucraini.

L'organizzazione è stata curata anche da Danilo Barboni, Silvia Baldoffei e Maria Grazia Molinari. Il percorso lungo quasi 15 chilometri e affrontato a tappe, si è snodato nei luoghi dove sono presenti le testimonianze archeologiche dell'agro falisco, tra cui le due tagliate di Fontibassi.

Nelle prossime settimane l'associazione ha intenzione di riproporre altre passeggiate, sempre per raccogliere fondi da destinare alle famiglie ucraine