Parroccini candidato sindaco di Forza Italia a Civita Castellana. Battistoni: «Disponibili a dialogare con il centro destra»

Forza Italia a Civita Castellana (Viterbo) ha ufficializzato la candidatura a sindaco di Domenico Parroccini. ll'investitura erano presenti il senatore Francesco Battistoni e il coordinatore provinciale Dario Bacocco.Tutto confermato, come da copione. La novità l'ha annunuciata Battistoni: una possibile apertura alle altre forze politiche della stessa area. «Dai nostri dati siamo il primo partito in questa città per quanto riguarda il centro destra - ha sottolineato - ma nonostante questo siamo disponibili a dialogare con gli altri partiti per realizzare un progetto politico comune. Insieme il centro destra ha vinto ovunque e può farlo anche a Civita. Perchè il modello del 4 marzo non è superato».Baccoco ha fatto notare l'importanza delle elezioni comunali e la voglia di tornare a governare la seconda città della provincia. «Auspico una unità nel centro destra, perchè è l'unica alternativa possibile al centro sinistra, come è avvenuto a Viterbo. Apriamo dei tavoli per parlare di programmi», ha ribadito.Sull'identikit del candidato unico però tutti hanno evitato di entrare nel merito. «Prima parliamo di programmi e poi di persone - ha detto Parroccini - perchè io sono a disposizione, vediamo cosa viene fuori da un confronto con tutti. Prima troviamo la convergenza, poi si vedrà». In caso di fallimento? « Cercheremo di trovare nuove alleanze - la risposta di Battistoni - con il nostro candidato».