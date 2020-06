Piantagione di marijuana in casa, arrestato un trentenne e la proprietaria dell'abitazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel corso di servizi predisposti per il controllo del territorio, i carabinieri di Orte (Viterbo) hanno arrestato di un uomo di 30 anni e una donna di oltre 50, di Civita Castellana, per detenzione di sostanze stupefacenti e spaccio.L’uomo, fermato per un controllo nei pressi del casello autostradale di Orte, alla vista dei carabinieri si è innervosito insospettendo i militari. Sottoposto a controllo, a seguito di perquisizione personale veniva trovato in possesso di una modesta quantità marijuana. La successiva perquisizione nella sua abitazione portava al ritrovamento di 51 piante di cannabis di varie dimensioni, 150 grammi della stessa marijuana, impianti e l’attrezzaturre necessara alla coltivazione della canapa indiana.Al termine della perquisizione tutto il materiale è stato sequestrato. L’uomo e la proprietaria dell’appartamento sono stati dichiarati in arresto dai carabinieri.