Lunedì 6 Settembre 2021, 10:43

Orina in strada, denunciato giovane per atti osceni in luogo pubblico. Weekend di controlli per i carabinieri della compagnia di Civita Castellana.

Nell’ambito di un predisposto servizio coordinato, finalizzato al contrasto della diffusione del virus covid-19, nonché della guida in stato di ebbrezza alcolica, i militari hanno multato due persone non conviventi che viaggiavano insieme in auto senza i dispositivi di protezione anticovid. Non solo, hanno denunciato, per atti osceni in luogo pubblico, un ragazzo che non ha saputo trovare luogo più idoneo della strada per risolvere un bisogno fisiologico.

Inoltre, sono state elevate ulteriori contravvenzioni al codice della strada che vanno dalla mancanza momentanea di documenti all’omesso uso di cinture di sicurezza, passando per una sanzione per mancata revisione e una per violazione della segnaletica per essere passato con il rosso.