Civita Castellana, cede un controsoffitto: ferito il proprietario di casa

Infortunio a Civita Castellana. È accaduto in via Rosa nel centro storico a pochi passi dal Duomo. Il proprietario dell'abitazione era in casa per alcuni lavori di ristrutturazione all'appartamento quanro è rimasto coinvolto nel cedimento di un controsoffitto. L’uomo e rimasto incastrato tra le macerie con una parte del corpo ed è stato portato via in ambulanza. Un operaio si è salvato prima dal crollo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Civita Castellana che lo hanno estratto dalle macerie, alcune pattuglie di carabinieri che hanno anche bloccato la circolazione delle auto nella via e un ambulanza.