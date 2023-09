Civita Castellana, ondata di furti in abitazioni durante la notte

Civita Castellana colpita da un ondata di furti. Gli ultimi tre nella notte sono stati messi a segno tra domenica e lunedi nella frazione di Sassacci, in tre villette vicine sulla stessa strada. Portati via, oro, gioielli, argenteria e soldi; in un caso hanno rubato anche delle piante di insalata. Tutto è avvenuto mentre le persone erano in casa a dormire e non hanno sentito nessun rumore. Il bottino dovrebbe essere molto consistente.

Si tratta di ladri esperti, poichè si muovono con molta attenzione all'interno dove sono presenti i proprietari e quasi certamente hanno un basista. Altri furti sono stati segnalati, nei giorni scorsi, in altre zone della città delle ceramiche e la gente ha iniziato a preoccuparsi per la costanza di queste visite sgradite e chiede maggiori controlli alle forze dell'ordine.