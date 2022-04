Civita Castellana, omaggio a Ivan Rossi dei ragazzi delle scuole medie. La medaglia d'oro ricordata con una serie di iniziative

Gli studenti della media “Dante Alighieri” di Civita Castellana hanno reso omaggio alla medaglia d’oro al valor civile Ivan Rossi.

Presso la Curia vescovile, si è svolto l’incontro con le classi seconde dell’Istituto “Dante Alighieri” per presentare il progetto “Ivan Rossi: un eroe sempre tra noi”, ideato e curato dalle professoresse Laura Valentini e Alessandra Contessa. L’evento, dedicato a Ivan Rossi – che quindici anni fa sacrificò la propria vita per salvare alcuni ragazzi in difficoltà nelle acque di Noto, ricevendo una medaglia al valor civile dal Presidente della Repubblica – ha visto protagonisti i ragazzi della scuola secondaria di I grado, rappresentata dalla Vicepreside prof.ssa Arianna Cipriani.

Gli alunni, attraverso i propri elaborati e alcune esibizioni musicali, hanno voluto rendere omaggio all’“eroe senza mantello”, contribuendo in modo personale a rendere viva la sua memoria presso le nuove generazioni. È importante che grandi gesti ed esempi di vita come questi siano sempre vivi nelle coscienze di tutti: per questo la “Dante Alighieri” ha deciso di trasformare un’occasione speciale in un progetto di Istituto che coinvolgerà i propri alunni e farà conoscere il grande esempio di generosità di Ivan. Anche l’Amministrazione comunale si è impegnata a rendere speciale questo incontro, realizzando un opuscolo in ricordo dell’evento, e si è resa disponibile a future collaborazioni con l’istituto scolastico e l’Associazione “Ivan Rossi Onlus”, affinché questo progetto possa maturare e dare ogni anno i suoi frutti migliori.

Ospiti dell’evento, i membri dell’Associazione “Ivan Rossi Onlus” Maurizio Romani, Ugo Natili e Simone Funari, gli amici speciali del Cse “Rosa Merlini Frezza” di Civita Castellana insieme a Fabrizio Scarponi e gli assessori comunali Simonetta Coletta e Lorena Sconocchia. Gli organizzatori hanno ringraziato i genitori di Ivan Rossi, Rita e Vittorio, l’Associazione “Ivan Rossi Onlus”, i membri del Cse, il sindaco Luca Giampieri, il vescovo Romano Rossi, la dirigente scolastica Maria Luisa Iaquinta, i docenti Filippo Belloni, Laura Ammannato, Daria De Carolis, Roberto Mattioni.