Civita Castellana per una notte torna al medioevo: in programma il corteo storico in notturna

di Ugo Baldi

Domani, venerdì 14, a Civita Castellana (Viterbo) andrá in scena la Notte Medievale.



L'associazione Ops in collaborazione con il gruppo Musici, hanno lavorato insieme per far tornare per una notte la città nel Medioevo e per far rivivere gli spettacoli dell'epoca in compagnia di musici e sbandieratori. In apertura di serata (21.30) ci sarà in corteo di presentazione, che partirà dal Forte Sangallo e terminerà in Piazza Matteotti, dove ogni gruppo si esibirà singolarmente.



Sono in programma le dimostrazioni dei gruppi: Corteo storico, Arcieri delle 4 porte e Musici di Civita Castellana; Sbandieratori e Musici "Carbium" di Calvi dell'Umbria; Musici "Vulpes" di Poggio di Otricoli; Musici "Rione Madonna del Piano" e "Rione Poggio" di Bomarzo; Musici e Focolieri "Contrada San Giorgio" di Soriano nel Cimino; Musici di Fabrica di Roma; Corteo storico di Giove; Musici Città di Gallese.



Al termine verrà effettuato il corteo di chiusura evento. «Sperando che questa Notte Medievale - hanno detto dall'associazione Ops - possa essere la prima di tante edizioni, per un evento destinato a crescere nel tempo, ci aspettiamo una riposta da parte dei cittadini come presenza, poichè potranno assistere a una notte mai vista a Civita».

Gioved├Č 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:53



