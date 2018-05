di Ugo Baldi

È la “Notte dei musei”, fino alle 23 si può ammirare il Forte Sangallo. La ceramica artistica chiama, il museo archeologico risponde. Domani sono in programma due manifestazioni che strizzano l’occhio ai turisti per far conoscere le caratteristiche storiche e artistiche di Civita Castellana.



La prima è “Buongiorno Ceramica!”, iniziativa che si svolge in contemporanea in altre trentanove città italiane, tra cui Viterbo, e che mette in risalto le antiche tradizioni del settore abbinate alle bellezze del posto. L’altro appuntamento è la Notte dei Musei, che invece consente di visitare il Forte Sangallo fino alle ore 23, permettendo di ammirare nel Museo archeologico le testimonianze del passato, attra- versare i suggestivi percorsi interni al castello e visitare le terrazze, aperte al pubblico da appena qualche mese e che hanno riscosso un notevole successo da parte dei visitatori.



La Notte dei musei si propone dunque come un originale occasione per il fine settimana,visto che permette di riscoprire l’artigianato e luoghi di interesse culturale. Sia domani che domenica, per quello che riguarda gli ap- puntamenti programmati per Buongiorno Ceramica!, saranno a disposizione delle guide dirette da Angela Consoli, che gratuitamente accompagneranno i turisti nella visita delle botteghe e dei monumenti storici di Civita. Il museo della Ceramica Casimiro Marcantoni, in via Gramsci, offrirà ai visitatori per tutto il giorno la possibilità di ammirare per la prima volta una collezione di formelle in ceramica, proveniente da Imola.



«E’ un’occasione unica – ha detto l’assessore comunale alla Cultura Vanessa Losurdo – tanto che, dalle prenota- zioni che stiamo ricevendo, ha riscosso già un buon successo. A sottolineare a che cultura e turismo sono un binomio su cui puntare per lo sviluppo della nostra città».

Venerd├Č 18 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:44



© RIPRODUZIONE RISERVATA