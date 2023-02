Civita Castellana, nessun anticipo del carnevale a sabato. Smentita questa ipotesi

Fermata la girondala di voci che parlavano a Civita Castellana di un anticipo della sfilata del Corso di Gala fissato per domenica a sabato a causa del maltempo. A ribadire che nulla è cambiato nel programma è stato il sindaco Luca Giampieri e il presidente della Fondazione Valerio Turchetti. « In caso di maltempo la giornata sarà spostata al 5 marzo- ha detto il primo - per ora resta confermato l'appuntamento di domenica poichè questo dice il regolamento. Non ci saranno altri rinvii dopo il 5 marzo anche questo deve essere chiaro».

Più duro Turchetti: «Girano fake news - ha detto - su un possibile anticipo della sfilata a sabato 25 . È ovviamente una notizia falsa . Il carnevale civitonico non è una festa di compleanno tra amici che si può spostare con un giro di chat e due telefonate e chi racconta questo evidentemente non ha ancora capito bene la complessità dell’organizzare una come questa. Aspettiamo delle previsioni meteo più attendibili per prendere eventuali decisioni. Ripeto che è complesso rimettere in piedi tutto il sistema, oltre che costoso. Anche per gli stessi gruppi che hanno noleggiato impianti e gruppi elettrogeni di alta qualità»