Civita Castellana, approvata la mozione contro l'uso del glifosate. Non passa quella sulla cava di Lucciano

Venerdì 30 Luglio 2021, 21:56

Stop all'uso del Glisofate in agricoltura anche a Civita Castellana. La mozione presentata dai consiglieri comunali del Pd e Rifondazione comunista è stata emendata e modificata all'unanimità, per iniziare l'iter per la modifica del regolamento comunale. Favorevoli i consiglieri comunali di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia.

Alla fine si è accodato anche il consigliere comunale dei Movimento 5 Stelle, che non era in sintonia con l'assessore regionale Roberta Lombardi, che invece era favorevole alla proposta. Entro settembre per dare valore al voto, sarà modificato con il divieto dell'uso del glofosate l regolamento comunale sull'uso dei fitofarmaci.

Aula consiliare piena di ciittadini, nostante il caldo e l'ora, a dimostrare l'interesse di tanti per questo argomento che interessa la salute e la natura. Tra i primi ad esultare i rappresentanti del Bio-distretto della via Amerina. Non è passata la proposta di chiudere la cava di Lucciano (Borghetto), presentata anche questa dall'opposizione.