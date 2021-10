Civita Castellana, minorenni si ubriacano e spaccano le bottiglie al parco: multati i genitori

Giovedì 7 Ottobre 2021, 13:00

Si ubriacano all'uscita della scuola, multati i genitori di otto ragazzini. I carabinieri della stazione di Civita Castellana sono intervenuti al “Boschetto”, dove un gruppo di ragazzi, tra 14 e 16 anni stava consumando birra prendendo a calci le bottiglie di vetro per romperle.

Allertati da alcuni passanti, i carabinieri hanno identificato 8 minori, residenti tra Civita, Fabrica di Roma e Rignano Flaminio, e hanno provveduto a contattare i genitori. Proprio questi ultimi sono stati multati - ai sensi del Testo unico ambientale, per il quale è prevista una sanzione di 50 euro - per avere i loro figli abbandonato rifiuti in uno spazio pubblico, peraltro in un parco

Essendo i rifiuti dei frammenti di vetro, creando anche un rischio per i fruitori più piccoli