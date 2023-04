Civita Castellana, Michela Ciarrocchi promossa nella serie A1 con la Roma Volley

Prima vittoria in un campionato della stagione 2022-2023 per lo sport di Civita Castellana. E' arrivata dalla pallavolo femminile con l'atleta Michela Ciarrocchi, che ha centrato la promozione in serie A1 con la maglia della Roma Volley, dopo aver vinto domenica scorsa a Mondovì per 3-1.

«Dopo averla sfiorata la scorsa stagione con il Brescia ha detto Michela - questa volta ci sono riuscita, con un gruppo magnifico che ha lavorato sodo tutto l'anno. E' stata una stagione indimenticabile, sotto ogni punto di vista. Abbiamo vinto tutte le gare tranne una, grazie alla voglia di raggiungere questo obbiettivo».

Ora Ciarrocchi resterà qualche giorno a Civita per festeggiare con le amiche, poi tornerà a Roma per gli ultimi due impegni di calendario.

«Sabato andiamo a Busto Arzizio dice ancora poi sono in programma grandi festeggiamenti la domenica successiva a Guidonia, dove giochiamo contro il Trento. Spero di aver con me anche gli amici di Civita».La giovane gioca nel ruolo di centrale e dopo aver vinto - con il Casal de Pazzi - due titoli nazionali nell'Under 16 e under 17, nel 2018 ha esordito in A2 con la maglia dell'Orvieto. Poi la stagione successiva è passata al Pinerolo e subito dopo al Casalmaggiore, dove ha esordito in A1.

Poi Brescia in A2 dove ha sfiorato la promozione, infine dopo sei stagioni è tornata a Roma per risalire in serie A1.In queste ultime stagioni il suo rendimento è stato sempre costante, sia nel muro e sia nella battuta che è un altro punto di forza.

Laureanda in Economia aziendale, è tornata nella città che l'ha adottata da giovanissima e ha centrato un traguardo importante per lei e la società capitolina. «Che ringrazio per la fiducia che mi ha accordato, così come il tecnico: ho cercato di ripagare tutti nella dovuta maniera».