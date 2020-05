© RIPRODUZIONE RISERVATA

Zero regole: questo è ciò che ha offerto ieri, oltre a porchetta, salami, pasta,mele e insalata, ilmercato settimanale del sabato a Civita Castellana.Poco più di una decina i banchi aperti, tra alimentari, frutta e verdura, e molti di essi nel corso della mattinata sono rimasti accerchiati da persone con guanti emascherine (alcuni senza) che non rispettavano minimamente la distanza prevista dal decreto per contrastare il coronavirus.Nessuno si è preso la briga di organizzare unminimo di distanziamento, vista la presenza dimolte persone anziane. Qualche indicazione a rispettare le regole è arrivata dagli ambulanti. La colpa - secondo l’opposizione, che ha presentato una protesta al sindaco – è da addebitare all’amministrazione comunale, per lamancata regolamentazione degli spazi tra un banco e l’altro e la scarsa vigilanza.Gli ambulanti, in assenza di direttive, hanno deciso di occupare gli spazi in base alle loro esigenze. Tutto è stato ristretto in 50metri di strada o poco più.Una situazione che ha provocato un affollamento e ha fatto scattare la protesta dei cittadini. Dai social le proteste: disorganizzazione e leggerezza per ilmancato rispetto delle norme anti-contagio.In via Fiume Treia, intorno alle 11, è arrivato il sindaco Franco Caprioli, che dopo un confronto con due agenti di Polizia locale ha effettuato un sopralluogo e ha affrontato la situazione.«Sabato prossimo – ha detto al termine – non si ripeterà questa situazione, faremo rispettare gli spazi e le distanze come prevedono i protocolli».Invece la minoranza ha iniziato a sparare cannonate, dopo che i consiglieri di opposizione sono arrivati sul posto.«Ormai la confusione amministrativa regna sovrana - ha detto Claudio Parroccini di Forza Italia - e speriamo che questomale alla nostra città si interrompa quanto prima».Più duro Simone Brunelli del Pd: «Quanto accaduto, visto che c’è chi rispetta le regole e chi è costretto a tenere chiusa l’attività, è inaudito. Speriamo che la parte sana della maggioranza, se esiste, se ne accorga e intervenga».