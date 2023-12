Civita Castellana, memorial Mascioli di pallacanestro: in evidenza tanti giovani sotto canestro

Festa del basket giovanile a Civita Castellana. Sul parquet della palestra di via Petrarca si è disputato il memorial Maurizio Mascioli.

Si sono confrontati il Basket Civita Castellana e il Monterosi con atleti dall’età che varia tra i dieci anni e undici. La manifestazione patrocinata dal Comune e dal Coni Lazio è stata una festa per i ragazzi che sono scesi in campo con tanto entusiasmo e anche per genitori e nonni che hanno assistito al confronto e sono rimasti soddisfatti dell’organizzazione.

I due quintetti allenati da Gianni Santi (Civita Castellana) e Roberto Guidicci ( Monterosi) hanno messo in evidenza ottimi elementi; ragazzi che giocano divertendosi e hanno messo in mostra anche delle ottime qualità tecniche.

Al termine della gara tutti i protagonisti sono stati salutati dal sindaco Luca Giampieri e premiati con una medaglia donata da Coni.