Civita Castellana, maxi sequestro per frode all'Iva

Il nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Viterbo, coordinato dalla locale Procura, ha sottoposto a sequestro un credito Iva fittizio del valore di 5,9 milioni di euro.

Le indagini hanno consentito di individuare una società, con sede in Civita Castellana, che aveva avuto un anomalo incremento del volume d’affari nell’anno 2018.

Gli sviluppi dell’attività hanno fatto emergere che, sebbene formalmente amministrata da un viterbese, la società era di fatto gestita da un imprenditore residente in Campania, che ha emesso fatture soggettivamente e oggettivamente inesistenti, al fine di generare un credito Iva fittizio per 7 milioni 486 mila euro, da utilizzare in compensazione da parte di altri soggetti, mediante il meccanismo dell’accollo tributario.

