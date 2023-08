Civita Castellana, Massimiliano Biccheri sfiora la finale di Mister Italia 2023

Si è fermata in semifinale la corsa di Massimiliano Biccheri, 30 anni, di Civita Castellana, verso la conquista del titolo di Mister Italia 2023.

Il giovane e aitante pasticcere civitonico, alto 1.85, occhi marroni, che pratica crossfit, libero sentimentalmente, a Giulianova non ha staccato il pass per pochi punti per la finale di Pescara di questa sera a cui prenderanno parte i 40 finalisti. Ma lui è soddisfatto dell’esperienza che ha maturato.

Ieri è tornato a casa per ricevere l’abbraccio della famiglia e degli amici che hanno tifato da matti per lui.

« Già essere arrivato tra i 95 finalisti è un bel traguardo -dice – ora punto al mondo della moda e della musica; sono stato contattato da alcune agenzie per delle collaborazioni e questo è già un passo in avanti importante. Mi piace il canto è questo è un altro settore vorrei emergere; sono un fans di Marco Mengoni e spero di stringergli la mano quanto prima: lo seguo da anni e sono stati anche concerto del Circo Massimo a Roma.

Credo che questa manifestazione sia stata un bel trampolino di lancio per il mio futuro. I provini sono iniziati a gennaio ed è stato molto impegnativo. In questo periodo sono stato sostenuto da molti conoscenti, che mi sono stati sempre vicini e mi hanno supportato nei momenti difficili. Ringrazio Enrico Cinti personal trainer e Emanuele Campo, il mio nutrizionista»”.

Massimiliano ha frequentato l’istituto alberghiero di Caprarola poi ha studiato all’accademia del Gambero Rosso. Tra i fans più scatenati di Massimiliano, c’è Adria Paolocci anche lei di Civita Castellana: «“ E’ partito come un gioco e alla fine si è ritrovato sul palco – dice - ed è andato vicino al successo. Non è uno che si arrende al primo stop e sono convinta che ci riproverà e sono certa che arriverà sul podio al prossimo appuntamento. Se lo merita per il grande impegno»”.