Sabato 5 Marzo 2022, 10:19

Hanno affrontato 36 ore di viaggio a 4 gradi sotto zero per mettersi in salvo dall'Ucraina e uscire con le proprie forze da quell'inferno. Ora sono a Civita Castellana, ospiti del connazionale Ivan Salamon, ex sindaco del paese di Sapohiv. Cristina e il marito Maxjn, due figli di 11 e 2 anni, Irina e due figli di 12 e 14 anni; altri sono ospiti nel centro storico, dieci ragazzi che hanno trovato rifugio dalla nonna di uno, che vive da sei anni a Civita.Una parte di loro ha incontrato il sindaco Luca Giamperi ieri, per fare il punto della situazione, e il responsabile della Caritas, Pietro Brunelli.

Prima l'abbraccio commovente con Solomia e la figlia, arrivata a Civita da mercoledì, a casa di Vittorio Dittadi. Ma il pensiero per tutto il gruppo era rivolto all'Ucraina, dove si combatte contro i russi. Cellulari sempre accessi per l'aggiornamento costante della situazione. Soprattutto, spicca la rabbia e l'orgoglio di Irina, che ha lasciato il marito a respingere gli invasori.«Sono preoccupata ammette e spero di poter riabbracciare mio marito Andrea quanto prima, con gli altri familiari che sono rimasti a Leopoli. Sono sempre in contatto con loro e mi riferiscono che le sirene di allarme suonano in continuazione. La guerra è una brutta cosa. La nostra più grande preoccupazione è quella dei bombardamenti che creano distruzione ovunque. Soprattutto ne fanno le spese gli edifici civili, scuole e gli ospedali e le persone inermi. La situazione è drammatica non c'è rispetto per l'umanità da parte dei russi. Ci difenderemo dall'invasore».

Ivan è diventato in poche ore l'ambasciatore di questa piccola comunità. Da 24 anni in Italia, conosce bene la lingua e riesce a muoversi con facilità. «Sto cercando una sistemazione decente per tutti dice e c'è la necessità di far imparare l'italiano a queste persone. C'è stata una grande solidarietà da parte dei civitonici, pensate che sull'auto abbiamo trovato un biglietto con scritto Coraggio siamo vicini a voi. Un gesto che ci conforta e ci rende più tranquilli».Anche il pensiero di Ivan è alla tragedia che stanno vivendo nel suo Paese. «Il momento è tragico ammette con orgoglio - speriamo in un intervento della Nato per far cessare questa guerra. Ogni piccolo paese si sta organizzando: c'è chi difende il territorio anche con i fucili da caccia e con le molotov. L'orgoglio ucraino è grande, speriamo che eliminino Putin. Questa guerra assurda deve finire»