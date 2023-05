Pioggia forte, a Civita Castellana strade allagate: intervento della Protezione civile. Traffico rallentato

Pomeriggio di forte maltempo a Civita Castellana, strade allagate dopo l'abbondante pioggia del pomeriggo. Sono intervenuti gli uomini della Protenzione civile (Anvfc) con un mezzo per evitare situazioni di pericolo alla circolazione, a causa degli allagamenti improvvisi.

Gli interventi hanno riguardato gli svincoli della variante Nepesina, all'incrocio della via Falerina in località Catalano, dove l'acqua ha coperto la sede stradale e impedito l'accesso delle auto.

Altro intervento in prossimità della discoteca Arabesk, sempre sulla Nepesina, strada in cui alcuni tratti sono stati allagati dopo le abbondanti pioggie. Anche qui il traffico è stato rallentato a lungo. I volontari della protezione civile sono impegnati in un giro di ricognizione, per mettere in sicurezza altri tratti di strade che sono ancora allagati.