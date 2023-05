Civita Castellana il maltempo ferma i Ludi Borgiani. Rinviati a settembre

Il maltempo ha fermato i Ludi Borgiani a Civita Castellana. L'organizzazione guidata da Cristiana Pistola ha deciso, insieme all'amminastrazione comunale e alle altre associazioni di bloccare la manifestazione di questo fine settimana ( 20/21) e quella della settimana prossima ( 26-27-28), poichè le condizioni meteo non permettono lo svolgimento del programma che preveda cortei e esibizioni e apertura delle taverne.

«Abbiamo deciso - ha detto Pistola - di spostare tutto a settembre in occasione delle feste patronali. Ci dispiace per che ha lavorato con noi in questo periodo con tanto entusiamo e volontà e per la gente che aspettava questo appuntamento. Ci rifaremo!!».