Maltempo, a Civita Castellana la pioggia fa saltare i tombini

Mezz'ora di temporale, condita da tuoni, fulmini e forte pioggia, e le strade sono andate in tilt per gli allagamenti. A Civita Castellana. non è una scena nuova, perchè si ripete con una certa frequenza.

I tombini non sono riusciti a limitare i problemi, molti da tempo non ricevono manutenzione e l'acqua si è dispersa nelle strade.

In alcune via del centro storico e nella zona del quartiere San Giovanni e San Lorenzo i pedoni sono rimasti bloccati all'interno dei negozi per i fiumi che si sono creati.

In via Berliguer è saltato un tombino e si è aperta una buca.