Pioggia torrenziale su Civita Castellana, allagamenti e soccorsi

Maltempo, intorno alle 14.30 su Civita Castellana (Viterbo) si è abbattuta una bomba d’acqua, con pioggia torrenziale. Il tutto è durato poco più di una ventina minuti tra lampi e tuoni. Il paese intero in pratica è stato allagato, con le strade ridotte a torrenti e auto che sono rimaste bloccate sulle carreggiate.La Nepesina e la variante della 311, sono state sommerse di acqua e il traffico è stato interrotto. In altre zone non è andata meglio. La mancata manutenzione delle cunette ha provocati improvvisi impedimenti causati dall'enorme acqua presente.La pioggia incessante ha allagato tutti i parcheggi di Belvedere Falerii e per gli automobilisti è stata una impresa recuperare le vetture. Invase anche alcune cantine del centro storico. Dalle foto e i video condivisi sui social network si notano allagamenti un po ovunque.La serie di temporali improvvisi ha interessato anche le frazioni.