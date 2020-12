Lutto nel mondo cattolico: morto don Angelo Cordelli ex parroco della cattedrale

Lutto nella diocesi di Civita Castellana. La sera di Natale, alle 23, è venuto a mancare dopo lunga malattia don Angelo Cordelli, 57 anni, parroco a Manziana e in precedenza nella cattedrale di Civita Castellana.

Per un breve periodo ha prestato servizio anche presso la Curia vescovile. Il funerale di don Angelo è stato fissato domenica alle ore 15 a Manziana, in una celebrazione solo per i sacerdoti e per i parenti stretti.

Poi al trigesimo ci sarà una celebrazione più allargata.

Ultimo aggiornamento: 15:24

