Mercoledì 9 Marzo 2022, 10:28

Civita Castellana si continua ad accogliere famiglie in fuga dall'Ucraina. Il numero è salito ancora nelle ultime ore: l'ultimo nucleo è arrivato da Leopoli da poco ed è composto da mamma Ilona, papà Ivan e tre figli (Anastasia e Matteo, che sono gemelli, e Yuri). Ieri i primi due sono stati accolti delle suore francescane per una prima integrazione a scuola.

Il Comune ha alloggiato la famiglia, in maniera provvisoria, in un bed & breakfast del centro storico, in attesa di soluzione migliore.Gli ucraini hanno scelto di arrivare a Civita perché qui è residente da anni la mamma di Ivan, Lyudov Kuryacha (per tutti Lucia) di 46 anni, che lavora in un'azienda di servizi per le ceramiche. E che si dice pronta a tornare in Ucraina. «Sto valutando questa possibilità dice con tono deciso per difendere la mia nazione e aiutare che è rimasto.

Loro ora sono al sicuro qui e l'altra mia figlia è in Germania, per questo ora spetta a me dare una risposta, per rimandare indietro l'invasore russo». La donna dice di averne già «passate tante, quindi non ho nessuna paura: voglio far parte, come tutti gli ucraini, di quelli che si stanno battendo con orgoglio - aggiunge - contro i russi. Noi teniamo alla nostra patria e la difenderemo per farla restare autonoma. La c'è ancora mia madre e i miei nipoti e questo è un motivo in più per tornare a difendere la mia nazione».La fuga della famiglia di Ivan e Lucia da Leopoli è durata quattro giorni. «Sono stati bloccati alla frontiera con la Polonia per quarantotto ore racconta sempre Lucia poi, essendo una famiglia numerosa, sono stati fatti uscire tutti compreso il padre. Poi altri due giorni di viaggio. Intanto qui hanno un tetto anche se sono preoccupati e scioccati, perché durante la fuga spesso hanno visto gli aerei russi passare sopra le loro teste.

Dormono a fatica, anche se non hanno assistito a bombardamenti o scene di guerra».La famiglia ucraina confida nel calore «della gente di Civita e nell'affetto che ci stanno dimostrando: piano piano tutti ritroveranno la serenità. I bambini - racconta la nonna - sono stati accolti dalle bandiere ucraine a scuola, a dai nuovi compagni, e queste manifestazioni di amore non possono che fargli bene. Ecco perché dico grazie Civita».Continua intanto la mobilitazione in città. L'azienda in cui lavora Lucia, la Lombarda servizi, si è messa in moto per risolvere le questioni burocratiche: «Stiamo aiutando questa famiglia dice Mauro De Angelis - perché lo merita. E' una donna tenace e ora stiamo verificando se si potrà dare un posto di lavoro al figlio Ivan, appena avrà il codice fiscale»