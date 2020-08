Civita Castellana, Fratelli d'Italia corre da solo: Luca Giampieri candidato sindaco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Elezioni comunali a Civita Castellana, il fronte del centrodestra certifica la divisione dopo il fallimento della precedente esperienza di governo con la giunta Caprioli (sostenuta da Lega e FdI).Luca Giampieri, avvocato di 40 anni "figlio d'arte" (il padre Massimo è stato per dieci anni sindaco, mentre il nonno è stato consigliere comunale), con due consiliature comunali alle spalle sarà il candidato sindaco per Fratelli d'Italia.Si voterà il 20 e il 21 settembre. A benedire l'incoronazione era presente il deputato Mauro Rotelli e il papà Massimo (portavoce provinciale), che non ha nascosto la sua emozione durante il suo intervento. A sostenere la corsa di Fratelli d'Italia, che presenterà in lista nuovamente il consigliere comunale uscente Simonetta Coletta, il segretario Gianluca Gasperini e Massimiliano Carrisi, ci sarà anche una lista civica.