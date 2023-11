Civita Castellana, le ragazze di via Panico sul Tg3 Regionale

Delle ragazze di via Panico a Civita Castellana ne parlerà domani (domenica ) anche il Tg3 regionale.

Per le telecamere accompagnate dal giornalista Nazario Basili, si sono aperte le porte dell'orfanatrofio Stefani- Lepori in via Panico grazie alla collaborazione della Curia di Civita Castellana.

Presenti le ragazze che hanno trascorso l'infanzia all'interno dell'istituto, che hanno raccontato emozionatissime davanti alle telecamere e il micorfono, i ricordi di quel periodo, insieme anche a qualche aneddoto.

Tutte si sono rincontrate dopo quaranta anni per merito di Gloria Sanna la figlia di uno di loro, come ha raccontato a Il Messaggero, qualche settimana addietro.

La promessa è quella di incontrarsi di nuovo almeno una volta l'anno.