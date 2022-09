Civita Castellana, le feste patronali aperte dalla musica in piazza

Subito un grande successo per le feste patronali in onore dei Santi Martiri Giovanni e Marciano.

Domenica scorsa la banda musicale di Civita Castellana "La Rustica" guidata dagli infaticabili fratelli Morelli e la banda di Vejano "La Racchia" hanno dato il via alla serata danzante in piazza Matteotti, seguite dall’esibizione del gruppo musicale "Argento Vivo" che ha animato la serata.

Divertite e soddisfatte le tante persone presenti, che hanno potuto anche godersi cibi e bevande dello stand gastronomico allestito per l'occasione dal Gruppo Jamaicano. “Sono contenta per la buona riuscita di questo primo evento del programma per le feste patronali - spiega l’assessore allo spettacolo Simonetta Coletta -, è sempre piacevole vedere tanta partecipazione e tanta gente che si diverte nel corso delle feste dei nostri Santi Patroni."