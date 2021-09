Domenica 26 Settembre 2021, 10:45

ALe aziende del distretto industriale della ceramica di Civita Castellana tornano a confrontarsi con il mondo. Domani inizia a Bologna il Cersaie, l'appuntamento internazionale più importante dell'anno, per chi si occupa di design delle superfici ceramiche e in altri materiali e di arredo del bagno firmato da Confindustria Ceramica. Previsti oltre 110.000 visitatori, di cui la metà provenienti dall'estero.Nutrita come sempre la presenza delle aziende che arriveranno dalla capitale economica della Tuscia per presentare le nuove proposte, che oramai fanno tendenza. Tanti anche gli imprenditori che hanno annunciato l'arrivo nella città felsinea per intuire le tendenze di mercato del prossimo anno.

«Il Cersaie 2021 rappresenta la prima grande occasione per ripartire dopo un anno e mezzo di Covid. Stiamo però assistendo ad un balzo della nostra - ha detto Stefania Palamides, presidente Sezione Ceramica di Unindustria e general manager della Ceramica Tecla -. I dati del nostro settore sono molto confortanti; il mercato tira, l'export è in crescita, dopo il periodo nero del primo semestre 2020, segnato da quasi due mesi di chiusura. Segnali positivi, peraltro, si riscontravano già nel secondo semestre dello scorso anno e si sono consolidati quest'anno. In generale l'economia mondiale si sta rimettendo in moto e sono sicura che anche al Cersaie ne avremo la conferma. Ci preoccupa non poco, tuttavia, l'aumento delle materie prime e dell'energia, è necessaria maggiore attenzione al riguardo».

«A Bologna prosegue Palamides torneremo a confrontarci con operatori di tutto il mondo e incontreremo i nostri clienti. È sempre una vetrina molto importante alla quale le aziende del distretto tengono particolarmente e si fanno trovare preparate. Come ogni anno l'obiettivo è quello di accrescere i clienti e i contatti grazie ai nuovi prodotti, frutto di design e tecnologie all'avanguardia. Per quanto riguarda noi della Tecla, siamo un'azienda che guarda all'estero, il nostro fatturato per circa il 90% è dato dalle esportazioni, quindi è fondamentale esserci».

Sono una decina le aziende del distretto di Civita Castellana (circa un terzo del totale) che partecipano all'evento. Per Marco Giuliani, direttore generale della Simas, «sicuramente gli operatori presenti a questa edizione di Cersaie saranno più motivati e pronti ad apprezzare tutte le novità Simas, nuove collezioni, nuovo catalogo e nuovo allestimento per lo stand. Strumenti più funzionali, in linea con l'evoluzione dell'immagine aziendale».

La news entry: «Presenteremo la nuova collezione Cruise dice Umberto Brunelli amministratore delegato della ceramica Gsg - disegnata per noi dall'ambasciatore del Design italiano nel mondo architetto, Massimo Iosa Ghini. È stato un progetto molto stimolante dal punto di vista artistico e non vediamo l'ora di presentarlo»