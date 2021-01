Tredici persone sanzionate, per lo più giovani, una proposta di chiusura per un negozio e il sequestro di capi di abbigliamento.

E' il bilancio del giro di vite messo in atto dalla Polizia Locale di Civita Castellana in collaborazione con la Compagnia Carabinieri per frenare il mancato rispetto delle regole anti-Covid. Nel corso degli interventi sono state identificate quaranta persone.

Di queste tredici sono state sanzionate ( 400 Euro),per non aver indossato la mascherina (cinque) e il resto perché stavano consumato bevande alcoliche in luogo pubblico o perché provenienti da comuni limitrofi nonostante il divieto di spostamento.I controlli hanno interessato anche alcuni esercizi commerciali e attività produttive da parte della Polizia locale.

Anche queste sono state sanzionate e per una è stata richiesta di chiusura temporanea dell'attività alla Prefettura di Viterbo. Sotto controlli anche le vendite abusive su aree pubbliche con particolare riferimento al mercato settimanale.

Attività, quest'ultima, che ha determinato il sequestro di centinaia di capi di abbigliamento, venduti senza le opportune licenze. Sulla scia di queste operazioni è di imminente attuazione anche un piano di integrazione dei sistemi di video sorveglianza, comprensivo di installazione di fototrappole per la prevenzione e repressione di azioni di abbandono incontrollato dei rifiuti.

«Quando c'è un piano chiaro, gli obiettivi man mano arrivano al traguardo ha detto il vice sindaco Matteo Massaini, con delega alla Sicurezza - e ringrazio tutto il corpo della polizia locale per la disponibilità, e soprattutto i carabinieri per la costante collaborazione a la fattiva programmazione, che ci permette di svolgere un'attività capillare sul territorio. I frutti iniziano ad essere evidenti e in linea con gli obiettivi prefissati, ovvero dare priorità alla tutela della collettività, in termini di salute e sicurezza».

Ultimo aggiornamento: 11:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA