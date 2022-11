Domenica 20 Novembre 2022, 10:40

La passione per le moto e per l’avventura trasformata in solidarietà. Ermanno Gagliardi (nella foto), moto esploratore con una lunga esperienza alle spalle, imprenditore di Civita Castellana impegnato nel settore della ceramica, insieme all’amico e anche lui esperto motociclista David Biga affronteranno a marzo in Sud America 25.000 km per raccogliere fondi da destinare ai bambini di quell’area e portare messaggi di fratellanza a nome della Onlus “I ragazzi del Girosole” di Civita Castellana, in alcuni centri dove sono presenti giovani con la sindrome di down.

Verranno recapitati a quest’ultimi messaggi dai ragazzi del centro di Civita e saranno predisposti anche delle videochiamate per i contatti diretti. I due viaggeranno in sella alle Yamha Tènèrè 700 World Raid di nuova generazione.

Al ritorno Ermanno e David racconteranno la loro esperienza ai ragazzi e saluteranno con altri collegamenti quelli incontrati lungo la sfida. I due viaggeranno in sella alle moto Yamha Tènèrè 700 World Raid e andranno da est ad ovest e poi a nord del sud America attraverso un viaggio che toccherà Argentina, Cile, Uruguay, Paraguay, Brasile, Bolivia, Perù, Ecuador e Colombi