Civita Castellana, la “ri-carica” dei 500: le scuole medie sono tornate in presenza

Dopo 28 giorni sono tornati ieri in classe gli alunni delle scuole medie dii Civita Castellana. L'ordinanza firmata ai primi di novembre dal sindaco Luca Giampieri , per arginare l'avanzata del virus. è scaduta l'altro ieri. Tra quelli della Dante Alighieri (16 classi) e della 25 Aprile (11 classi), ieri hanno ripreso le lezioni più di 500 ragazzi. Pochissime le assenze registrate. Un ritorno atteso dalle famiglie e auspicato dalla maggior parte dei dirigenti e insegnanti, che per mantenere alta l'attenzione sulle materie scolastiche hanno utilizzato nel peridio di chiusura la didattica a distanza.

Alla 25 Aprile gli alunni sono stati accolti da una lettera di bentornati a scuola dalla dirigente scolastica Simona Cicognola.«Il vostro ritorno in classe ha scritto - mantiene viva la mia fiducia nella didattica scolastica che ogni giorno mi spinge a lavorare per il vostro bene. Senza di voi, infatti, la scuola non avrebbe senso. Purtroppo quest'anno ci ha messo a dura prova togliendoci molte energie, ma non per questo dobbiamo arrenderci di fronte alle difficoltà, che nella vita, nel bene e nel male, ci fanno crescere. Dobbiamo, anzi, stringere ancora di più i denti e farci coraggio».Ai giovani è stato raccomandato di «trarre dalla scuola stessa gli strumenti che servono per orientarvi e usarli per aiutare chi vi è a fianco. Prendete dalla scuola ciò che vi serve per vivere a pieno le vostre vite», ha aggiunto la dirigente.

Alla scuola primaria Dante Alighieri la dirigente scolastica, Angela De Angelis, ha scelto di dare il benvenuto agli studenti che tornavano sui banchi attraverso i saluti diretti portati dai docenti. Questi ultimi all'inizio delle lezioni hanno permesso ai ragazzi, attraverso il dialogo diretto, di riprendere confidenza con la scuola e con le lezioni in classe. «Auspichiamo ha detto la vice preside, Arianna Cipriani che da adesso in poi la scuola possa continuare in presenza, fino alla fine dell'anno scolastico»

