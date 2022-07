Civita Castellana, pensione per la memoria storica del Comune

Festa di pensionamento a Civita Castellana per il funzionario comunale Giuliano Latini, il più anziano in servizio negli uffici di piazza Matteotti.

Dopo quarantatre anni, molti dei quali trascorsi come responsabile dei servizi finanziari, attività produttive, servizi sociali, sport, turismo e spettacolo, oltre a ricoprire il ruolo comandate dei vigili, seguire gli affari generali, e collaborato con otto sindaci e due commissari ha salutato i colleghi e dell'intero palazzo comunale per il traguardo raggiunto con una grande festa.

Per anni Latini, come hanno sottolineato in tanti è stata una figura fondamentale della macchina amministrativa e nel tempo è diventata la memoria storica delle amministrazioni comunali che si sono succedute nel corso degli anni.

«E' stato un grande persona – hanno detto i colleghi - che non ha mai smesso di mettersi al servizio della città e dei cittadini con professionalità, serietà e disponibilità. E’ stato sempre generoso e sensibile ed ha donato una parte della vita alla nostra comunità».