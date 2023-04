Civita Castellana, la Lega stuzzica FdI e Forza Italia: «Che fine ha fatto la pista di atletica leggera?»

Pista d'atletica leggera, l'opera fantasma per eccellenza a Civita Castellana. La Lega si domanda che fine abbia fatto, visto che doveva essere realizzata presso il campo sportivo ”Alfredo Ciucci” in loc. Sassacci.

A chiedere notizie in merito è il coordinamento di Civita Castellana della Lega-Salvini Premier.

Il coordinamento della Lega locale evidenzia che fino a quando il partito di Salvini ha fatto parte della giunta l'impianto, soprattutto per una precisa volontà politico amministrativa, avrebbe dovuto essere realizzato nella corrente annualità, con un intervento specifico di 680.000 euro.

«Purtroppo, dice il segretario Matteo Massaini - con l’uscita della Lega dal palazzo di Piazza Matteotti, questa importante opera, che sarebbe stata un fiore all’occhiello per la Città, sembra che sia stata accantonata, nonostante numerosi runner, triatleti e amatori podisti che riempiono giornalmente le strade cittadine per allenarsi. Accantonare opere pubbliche o spostare interventi programmati in altre annualità, ci dà il sospetto che tali iniziative non verranno più realizzate, viste le asfittiche casse del comune di Civita Castellana, che a mala pena consentono di chiudere i bilanci previsionali o consuntivi. Questi presupposti ci inducono a pensare che l’attuale Programma Triennale delle Opere Pubbliche non sia un qualcosa di concreto, ma solamente un bellissimo libro dei sogni, in cui la pista di atletica leggera, per il momento si presenta come l’opera fantasma per eccellenza».