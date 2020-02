Civita Castellana, la Cna chiede più attenzione per l'area artigianale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Civita Castellana, la Cna (confederazione nazionale artigiani) ha incontrato il sindaco Caprioli per iniziare una collaborazione per quello che rigurda la zona artigianale e la valorizzazione della città di antica tradizione ceramica.La segretaria della Cna di Viterbo e Civitavecchia, Luigia Melaragni, e il presidente della Cna di Civita Castellana, Gianni Formichetti, hanno avuto un confronto con il primo cittadino per gettare le basi di una collaborazione sui temi di interesse del mondo delle imprese. «In particolare – dicono Melaragni e Formichetti – è stata posta all’attenzione del sindaco l’annosa questione dello stato di degrado in cui versano la zona artigianale e quella industriale. Abbiamo quindi avanzato una serie di proposte sulle quali, come Cna, potremmo collaborare».Tra le proposte messe sul tavolo dai rappresentanti degli artigiani la promozione del bando sulle reti d’impresa di prossima pubblicazione da parte della Regione Lazio.«Ma anche alcune iniziative di promozione e valorizzazione di Civita Castellana in quanto città di antica tradizione ceramica. Il sindaco Caprioli si è mostrato molto disponibile e ovviamente ci siamo dati appuntamento per un successivo incontro – concludono - in cui avremo modo di approfondire ulteriormente i temi accennati. Intanto cogliamo l’occasione per ringraziamo il sindaco della disponibilità fin qui mostrata»”.