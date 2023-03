La ceramica made in Tuscia sbarca alla fiera di Francoforte «La vetrina mondiale»

Consolidare e ampliare l'export. Con questo obiettivo nove tra le maggiori imprese del distretto industriale della ceramica di Civita Castellana sfileranno alla Ish di Francoforte - da lunedì a venerdì prossimi - con i leader mondiali del settore arredobagno.

Alice, Flaminia, Gsg, Disegno, Olimpya, Globo, Xilon (mobili da bagno), Scarabeo e Simas presenteranno alla clientela e ai visitatori (sono attesi da tutti e cinque i continenti) le loro produzioni proiettate al futuro, frutto di notevoli investimenti.Il claim scelto dai tedeschi è "Soluzioni per un futuro sostenibile", intorno al quale per cinque giorni tutto ruoterà sulle innovazioni del comparto, che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di protezione del clima e di un uso responsabile ed efficiente delle risorse idriche.

Filosofia industriale che già da anni le aziende viterbesi hanno abbracciato con successo. Sarà anche l'occasione per parlare degli sviluppi nel settore e creare nuove reti commerciali, attraverso l'ampia offerta che sarà proposta alla clientela di tutto il mondo. Circa il 40% della produzione ceramica del polo civitonico è destinata ai mercati esteri.

Per Andrea Gulinucci della Globo la fiera tedesca «è diventata quella riferimento per l'export e noi ci presentiamo con molte novità. E' stata confermata la presenza di operatori sia asiatici che nord americani, a conferma della valenza di questo appuntamento».

«Ish dice Francesco Bravini della Flaminia - è la fiera di idro-termo-sanitaria più importante al mondo con un grande appeal internazionale. C'è fermento e molta attesa da parte di tutti gli operatori, visto che l'ultima edizione risale al marzo del 2019. Noi vi partecipiamo ininterrottamente dal 2003 e presenteremo diverse novità, tra le quali la nuova linea di sanitari Play».

La Simas proporrà un progetto colore di tendenza. «Ci presentiamo a Francoforte dicono dalla sede di via Falerina - con una inedita gamma cromatica di sei nuove finiture lucide, forti e decise, che si aggiungono al bianco e nero lucidi e alle undici finiture Matt già disponibili. In totale una proposta cromatica di diciannove colori applicata alle nuove collezioni di lavabi di design. La lavorazione tutta interna e la qualità dei materiali è garantita dal marchio "Ceramics of Italy", promosso da Confindustria Ceramica, legato a requisiti rigorosi del quale Simas è stata fra le prime a ottenere, nel 2011, la licenza d'uso».

Novità anche da Umberto Brunelli della Gsg Ceramic design: «Presenteremo la nuova collezione Hit - ha annunciato - , una serie giovane pensata per introdurre elementi di contemporaneità e tendenza nell'arredo bagno. Un lavoro importante di ricerca e innovazione che non vediamo l'ora di far conoscere»